ملف رياضة الخليج 365.. أول ظهور لفتوح.. برنامج شوبير.. والمنشطات تصدم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك بعد إخلاء سبيله، وتفاصيل برنامج شوبير الجديد، وقرار من منظمة المنشطات الدولية بشأ، رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

قرار عاجل من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ضد رمضان صبحي

تستأنف المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، على قرار لجنة الاستماع في المنظمة المصرية، فيما يخص لاعب بيراميدز رمضان صبحي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فتوح يلتقط الصور مع المشجعين داخل نادي الزمالك

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 50 ألف جنيه، أمس الإثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شوبير يوقع عقود انضمامه إلى قناة الأهلي

اقترب الإعلام أحمد شوبير من العودة إلى البرامج الرياضية على شاشات التلفاز، بعد رحيله عن قناة "أون تايم سبورتس".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من الأهلي شرف ليا لـ قميص الشعلة".. القصة الكاملة لأزمة اللاعبة سالي منصور

شهدت الساعات الماضية أزمة داخل النادي الأهلي، بسبب لاعبة منتخب مصر سالي منصور، وذلك فور إعلان نادي الشعلة السعودي لكرة القدم، التعاقد معها، وظهورها في مقطع فيديو الموسم الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول صورة لفتوح من داخل نادي الزمالك بعد إخلاء سبيله

حصل لاعب الزمالك والمنتخب الوطني أحمد فتوح، أمس الإثنين على إخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إياد عسقلاني يُعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن إياد عسقلاني المحترف المصري في صفوف نادي روستوف الروسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.