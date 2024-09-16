شكرا لقرائتكم خبر عن خللى بالك.. لو عندك آلام فى المفاصل 5 علامات تدلك على الإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

هشاشة العظام مرض متعدد العوامل. وتشمل بعض العوامل المهمة تاريخ الإصابة بالمفاصل أو الإفراط في استخدامها، والتقدم في السن وزيادة الوزن. وعادة ما يصيب النساء أكثر من الرجال. وبمجرد تقدم المرض، وآلام الراحة وفقدان الحركة، غالبًا ما يعاني الأشخاص من قيود في المشاركة في الأنشطة اليومية ، وانخفاض الرفاهية، والضيق النفسي، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

فيما يلي أهم 5 علامات وأعراض هشاشة العظام التي يجب على المرء أن يعرفها: آلام المفاصل



الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض هشاشة العظام هي عدم الراحة في المفاصل. قد يحدث ذلك أثناء ممارسة الرياضة، أو بعد ممارسة الرياضة مباشرة، أو حتى أثناء الاسترخاء. الألم أو الخفقان أو الحرق هي الصفات الشائعة لوصف الألم.

تصلب المفاصل



يعد تصلب المفاصل من العلامات النموذجية الأخرى لمرض هشاشة العظام. وغالبًا ما يكون الخمول في الصباح أو بعده هو الفترة الأكثر وضوحًا.

النتوءات العظمية



يمكن أن تتطور النتوءات العظمية على طول حواف المفاصل. وقد تجعل تحريك المفصل صعبًا وقد تسبب الألم والتهيج.

ألم المفاصل



قد تكون المفاصل المصابة بهشاشة العظام مؤلمة عند لمسها.

فقدان نطاق الحركة



قد يكون تحريك المفاصل عبر نطاق حركتها الكامل أمرًا صعبًا بسبب هشاشة العظام لأنه يمكن أن يجعل المفاصل أقل مرونة.

علاج هشاشة العظام



لا يعد هشاشة العظام نتيجة حتمية للشيخوخة، ويمكن التحكم في خطر الإصابة بهذه الحالة من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي لبناء عضلات قوية والحفاظ على وزن صحي. ومع ذلك، في بعض الحالات حيث تكون أعراض هشاشة العظام شديدة، فإن جراحة استبدال المفاصل هي الخيار الأفضل لاستبدال المفاصل. ويمكن أن يساعد هذا في تقليل آلام المفاصل واستعادة الحركة.