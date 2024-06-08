شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وأطعمة للحد من رائحة العرق خلال رحلة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونحن في أفضل مواسم العام، ذلك الموسم الذى يتوافد الحجاج من كل صوب على بيت الله الحرام، لزيارته وممارسة العبادات ومشاعر الحج والطواف، كانت هناك الكثير من النواحى التي يريد الحجاج التعامل معها، ولعل من أهمها رائحة العرق والتعرق الزائد الذى يزيد نتيجة المشقة والجهد طوال رحلة الحج المباركة.

وعنها يجيب تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي، موضحًا أنه على الحاج البعد عن بعض الأطعمة التي تثير العرق وتزيد من رائحته غير الجيدة، مثل الثوم والبصل، وكذا الكثير من التوابل والبهارات المضافة إلى الطعام، فضلاً عن اللحوم الحمراء كذلك، مع الأسماك هذا البروتين الحيوانى الذى قد يصدر رائحة عرق غير مستحبة.

فضلاً عن بعض الأكلات التي يجب التمسك بها، وتناولها والتي نصح بها تقرير آخر نشر فى موقع duradry والتي من أهمها المشروبات الصحية كالمياه الكثيرة، والتقاح الصحى، وكذلك الحمضيات بأنواعها مثل البرتقال واليوسفى وغيرها من الفاكمهة التي تعزز رائحة العرق الجيدة، وتحد أيضًا من إفراز العرق بكميات كبيرة.

فيما أضاف تقرير ثالث نشر في موقع netmeds موضحًا أن هناك طرق طبيعية للسيطرة على رائحة العرق أثناء الحج، دون الحاجة للتعطر، ومنها أن يستخدم الحاج خل التفاح الطبيعية بدهانه مخففًا بالمياه تحات الإبطين، كذلك يمكن الإستعانة بالشبه أو صودا الخبز بمسمى آخر.