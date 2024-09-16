شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى هذا المرض يصيب رضيعك ويسبب السخونية.. اعرفي الأعراض والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق، إن الحمى الوردية من الأمراض الشائعة عند الأطفال الرضع من عمر 6 شهور وحتى 3 سنوات، ويسببها فيروس الهربس من النوع 6.

وأوضح أن الحمى الوردية تسبب إصابة الطفل بحرارة عالية جدا تصل ل ٤٠، مع ظهور أعراض أخرى مثل: رشح وكحة واحمرار العين وألم في الحلق والتهاب العقد الليمفاوية وسيلان الأنف.

وأضاف الدكتور علاء عبد العزيز، أنه يظهر على الطفل المصاب بالحمى الوردية طفح جلدي ينتشر فى جسمه كله ويبدأ ظهور هذا الطفح الجلدي بعد انخفاض درجة الحرارة.

وأوضح اخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الأمهات يجب أن تذهب للطبيب عند ظهور هذه الأعراض، لأنه يستطيع تشخيص المرض الذى يتشابه فى أعراضه مع أمراض أخرى.

وأكد الدكتور علاء عبد العزيز، أن الحمى الوردية ليس لها علاج ولكن يمكن علاج الأعراض مثل خوافض الحرارة لعلاج السخونية، وإعطاء الطفل السوائل لعلاج الجفاف، مضيفا أنه ليس لها مضاعفات خطيرة.

وعن طرق انتقال هذا الفيروس قال الدكتور علاء عبد العزيز، إن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والعطس وافرازات الجهاز التنفسي لذا يجب اتباع النظافة الشخصية للطفل ومن حوله للوقاية.



