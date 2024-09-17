شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علاجات طبيعية لحساسية الأنف.. منها الزنجبيل والأناناس والان مع تفاصيل الخبر

تسبب المواد المسببة للحساسية، مثل عث الغبار والعفن ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح، الحساسية. ويتفاعل جسمك بشكل مبالغ فيه مع هذه المواد غير الضارة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها. يتم إطلاق الهيستامين استجابة للتعرض لمسببات الحساسية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل احتقان الأنف أو سيلانه، وانسداد الأذنين، والعطس، والعينين الدامعتين، وفقا لما نشره موقع health

العلاجات الطبيعية 1. مزيل الرطوبة

يمكنك استخدام مزيل الرطوبة خلال فصلي الربيع والصيف للمساعدة في السيطرة على أعراض الحساسية. تأكد من تنظيف مزيل الرطوبة بانتظام بمحلول الخل وإفراغه يوميًا.

و تعمل أجهزة إزالة الرطوبة على إزالة الرطوبة من الهواء، مما يمنع نمو العفن إذا كانت مستويات الرطوبة أقل من 30% إلى 50%.

تذكر أنك قد تتفاقم أعراض الحساسية إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مواد مثل وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح وكان الهواء جافًا للغاية. يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة في الهواء إلى جفاف بشرتك وتهيج ممراتك الأنفية.

2. الزيوت العطرية

الزيوت العطرية عبارة عن مستخلصات نباتية مركزة توفر نكهات وروائح مهدئة. هناك عدة أنواع من الزيوت العطرية، ولكل منها تأثيرات مختلفة على الجسم.

على سبيل المثال، يتمتع شجر الكينا برائحة صنوبرية قوية يمكنها تعزيز استنشاق البخار. ويمكن لزيت الكينا أن يفتح الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.

يوفر البخار إحساسًا منعشًا يشبه المنثول مما يجعل التنفس سهلاً.

تشمل الزيوت الأساسية الأخرى التي قد تعمل على تحسين أعراض الحساسية ما يلي:

اللبان

إكليل الجبل

خشب الصندل

حاول إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى وعاء من الماء المغلي أو أرضية الدش قبل أن تدخل الحمام.

3. مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)



تعمل مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) على احتجاز المواد المسببة للحساسية وغيرها من المواد المهيجة المحمولة في الهواء، مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة. تحتوي بعض أجهزة تنقية الهواء المحمولة على مرشحات HEPA لتنقية الهواء في الأماكن الضيقة.

4. الأعشاب والمكملات الغذائية



أظهرت الأبحاث أن بعض الأعشاب والمكملات الغذائية تساعد في تخفيف أعراض الحساسية، بما في ذلك:

البروميلين: هذا الإنزيم الموجود في الأناناس قد يقلل التورم ويحسن التنفس.

الزنجبيل : يمكنك تناول شاي الأعشاب الساخن الذي يحتوي على الزنجبيل لتخفيف الحساسية. قد يساعد هذا النبات في تخفيف الالتهاب.

السبيرولينا : وجدت دراسة أن جرعات 2 مليجرام (مجم) من هذه الطحالب الخضراء المزرقة كانت أكثر فعالية

5. بخاخ الأنف



تساعد بخاخات الستيرويد الأنفية على تقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية وتخفيف سيلان الأنف أو احتقانه والعطس.

قد يفضل بعض الأشخاص المصابين بالحساسية بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي، والتي يسهل استخدامها. يوزع هذا البخاخ الأنفي المحلول الملحي بالتساوي للتخلص من المخاط الزائد، وطرد المواد المسببة للحساسية، وترطيب الممرات الأنفية.

6. الاستحمام



يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على تهدئة الجيوب الأنفية مؤقتًا وتنظيف الممرات الأنفية المسدودة . كما يساعد الشطف السريع بعد قضاء الوقت في الهواء الطلق على إزالة المواد المسببة للحساسية من بشرتك وشعرك.

7. البخار



تساعد طرق أخرى لاستنشاق البخار ــ مثل أجهزة التبخير التي تباع في المتاجر على سبيل المثال ــ في طرد المخاط وترطيب الممرات الأنفية الجافة بنفس فعالية الاستحمام. وقد وجدت الأبحاث أن استنشاق البخار يساعد في فتح الممرات الأنفية وتخفيف سيلان الأنف وآلام الوجه والعطس.

8 - تجنب المحفزات



أفضل علاج للحساسية هو تجنب المحفزات قدر الإمكان. تساعد هذه الاستراتيجية في منع الأعراض عن طريق الحد من تعرضك لمسببات الحساسية. قد ترغب في البقاء في الداخل، على سبيل المثال، في الأيام الجافة والعاصفة إذا كنت تعاني من حساسية حبوب اللقاح. تعمل هذه الظروف الجوية على زيادة كمية حبوب اللقاح المتداولة في الهواء.

