الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف الـ (17) من شهر سبتمبر من كل عام، تحت شعار “تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى”، بتنفيذ فعاليات متنوعة في مستشفيات قوى الأمن في “الرياض، ومكة المكرمة، والدمام”، وبرنامج تشغيل المدن الطبية، وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.

وشملت الفعاليات، معارض تعريفية بتطبيقات سلامة المرضى وسبل تعزيزها، وزيارات للأقسام المعنية، ومحاضرات وورش عمل توعوية، وتقديم عروض إلكترونية ومعلومات شاملة وأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من المخاطر الصحية، ودور المرضى، والأسر، ومقدمي الرعاية الصحية في تحسين مستويات السلامة وجودة الرعاية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية الرامية إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية أكثر أمانًا لهم، وإبراز الجهود المستمرة التي تبذلها الكوادر الصحية في الخدمات الطبية لبيئة علاجية آمنة.

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