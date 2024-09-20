ارتفاع حصيلة اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة قباطية جنوب جنين إلى 7 قتلى و11 مصابًا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"ارتفاع حصيلة اقتحام القوّات الإسرائيليّة لبلدة قباطية جنوب ​جنين​، الّذي استمرّ قرابة 10 ساعات، إلى 7 قتلى و11 مصابًا بالرّصاص الحي أو بعمليّة دهس أثناء الاقتحام".

وأشارت إلى "تنكيل الجيش الإسرائيلي بالجثامين الثّلاثة، حيث ألقى عدد من الجنود الجثث واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل الّذي كان تحاصرهم فيه".

وذكّرت "وفا" بأنّ "القوّات الإسرائيليّة كانت قد أطلقت الرّصاص باتجاه الشبّان الثّلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم، وقصفت المنزل بعدد من قذائف "الانيرجا"، ما أدّى لمقتلهم".

بدورها، شدّدت بلدية قباطية في بيان، نعت فيه الضّحايا، على أنّ "إعدام الاحتلال للشّهداء السّبعة، يشكّل مجزرةً وجريمةً جديدةً يرتكبها الاحتلال، في ظلّ الصّمت المخزي والمعيب للمجتمع الدولي في الأراضي الفلسطينيّة على ارض قباطية".