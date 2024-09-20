أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن التقى الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وشكره على قيادة فرنسا في تلبية الاحتياجات الدّفاعيّة العاجلة لأوكرانيا، في مواجهة الحرب العدوانيّة الرّوسيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "بلينكن وماكرون ناقشا ملف الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، إعادة الأسرى إلى منازلهم، وزيادة المساعدات الإنسانيّة لشعب غزة. كما ناقشا الحاجة إلى خفض التّصعيد في لبنان، والالتزام بحلّ دبلوماسي يسمح للمدنيّين الإسرائيليّين واللّبنانيّين بالعودة الآمنة إلى منازلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون وبلينكن بحثا بالحاجة لخفض التصعيد بلبنان والالتزام بحل دبلوماسي يعيد السكان لمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.