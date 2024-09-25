شكرا لقرائتكم خبر عن برد الخريف "مزعج".. عالجه بمشروبات صحية والان مع تفاصيل الخبر

في الخريف تتساقط أوراق الشجر وتزيد معها نزلات البرد والأنفلونزا، يعاني خلالها البعض من أعراض مرضية كثيرة نتيجة الإصابة بالبرد.

وفقا لتقرير نشر في موقع Piedmont فإن هناك أعراض للبرد الذي يصيبك في الخريف مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالصداع وآلام الرأس مع تعب ووهن في الجسم بالكامل وضعف عام، مع آلام بالجسم ووجع في العضلات أيضا، والكثير من الأعراض الأخرى مثل السعال والكحه أو العطس وقد تختلف وتتفاوت الأعراض من حالة إلى أخرى ومن مناعة جسم إلى أخرى أيضا.

وأوضح التقرير أن نزلات البرد والأنفلونزا التي تصيبنا في فصل الخريف ليست مخيفة أو أغلبها غير مرعب، ولكن هناك فئات يجب أن تهتم بالتواصل مع الطبيب المختص والكشف عند إصابتها بنزلات البرد أو إنفلونزا مثل الأطفال الصغار خاصة الرضع، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض التنفسية المزمنه أيضا،ومن يعانون من مشكلات في المناعة حادة.

وأضاف في السياق ذاته الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة قصر العينى، إلى أن هناك مجموعة من النصائح التي تفيد وللغاية في فصل الخريف للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا ومنها:

ـ غسيل اليدين المستمر وتجفيفهم جيدا يفيد في عدم إنتقال الفيروسات في تلك الفترة الحساسة من الموسم.

ـ الاهتمام على الدوام بتناول الطعام الصحي الذي يقيك ضعف المناعة والاضطرابات الهضمية التي قد تسبب لك مشكلات مرضية.

ـ الفيتامينات المدعمة والمعززة للجسم مثل فيتامين سي والزنك وغيرها من أدوية المناعة التي يصفها الطبيب المختص ولا يجب تناولها عشوائيا تعزز من المناعة ضد هجمات البرد والأنفلونزا.

ـ نظافة المنزل ونظافة المكان الذي يعيش فيه الإنسان أمر في غاية الأهمية لمنع انتقال الفيروسات.

ـ تنظيم ساعات النوم والحصول على قسط وافر من الراحة والنوم أمر في غاية الأهمية.

ـ تناول المياه والمشروبات الدافئة نسبيا غير المحلاة من أحد المهام الضرورية في تلك الفترة من العام.

ـ لا شك أن الاجراءات الاحترازية مثل الابتعاد عن الازدحام الشديد والحفاظ على اليد نظيفة ومعقمة دائما يساعد في خفض نسب العدوى بشكل ملحوظ.