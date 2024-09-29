شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك وبلاش تهملها .. 6 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

كل جزء من جسمك، من الخلايا إلى الأعضاء، له أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة الشاملة، ويبرز القلب لأنه يضخ الدم وينظم معدل ضربات القلب ويتحكم في ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، فنمط الحياة غير المنتظم والتدخين والتوتر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول هي عوامل محتملة تساهم في الإصابة بأمراض القلب، ونظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القلب في أجسامنا، فإن اكتشاف العلامات المبكرة واتخاذ التدابير الوقائية أمر بالغ الأهمية. ويمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تحسين فرص نجاح العلاج بشكل كبيروفقا لما نشره موقع thehealthsite

العلامات المبكرة لأمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسمنة، ونمط الحياة المستقرة هي عوامل خطر رئيسية تؤدي إلى أمراض القلب. من المهم اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض القلب والتدخل في الوقت المناسب. فيما يلي 10 علامات مبكرة لأمراض القلب.

1 - ألم صدر

آلام الصدر هي علامة مبكرة على أمراض القلب. غالبًا ما تتجاهل آلام الصدر، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية. إذا شعرت بثقل وضيق وضغط في صدرك، فأنت تعاني من آلام مزمنة في الصدر. في مثل هذه الحالة، يوصى باستشارة أخصائي الرعاية الصحية.

2 - آلام الذراع والفك والظهر

آلام الظهر هي إحدى العلامات الشائعة لأمراض القلب المبكرة. يعاني منها الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير مستقر أكثر من غيرهم. هل تشعر بألم في الكتف والظهر والفك والذراع؟ هذه هي العلامات المبكرة لأمراض القلب والنوبات القلبية ومرض الشريان التاجي. كما أن الألم غير المبرر في الكتف أو الذراع أو الفك أو الرقبة قد يكون علامة مبكرة لأمراض القلب. في مثل هذه الحالات، يوصى بالتشاور المناسب واتخاذ التدابير الوقائية.

3 - التعرق المفرط

التعرق أثناء الليل هو علامة على وجود مشاكل في القلب، وخاصة عند النساء. قد يؤدي انسداد أو خفقان القلب إلى التعرق المفرط. التعرق المفرط هو حالة تصف التعرق المفرط. يمكن أن يكون علامة مبكرة على أمراض القلب.

4 - الدوخة أو الضعف

الدوخة هي إزعاج بسيط شائع يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الجهاز العصبي بأكمله. ويمكن أن تشير أيضًا إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب، مثل النوبة القلبية. قد تتسبب الحالات الصحية مثل انخفاض ضغط الدم أو تقلب الشرايين أو النوبة القلبية في حدوث إغماء نموذجي يسمى الإغماء العصبي القلبي. ومن المستحسن عدم تجاهل نفس الأمر.

5 - تعب

قد يكون التعب الشديد علامة على الإصابة بأمراض القلب، إذا كنت تشعر بالتعب المستمر، يجب عليك استشارة طبيبك. التعب وضيق التنفس والتعب الشديد هي علامات شائعة على ضعف صحة القلب.

6 - خفقان القلب

تُعرف نبضات القلب السريعة أو المفقودة باسم الخفقان. وهي علامات غير ضارة قد تسبب التوتر أو التغيرات الهرمونية. وهي علامة مبكرة على أمراض القلب أو حالة كامنة (عدم انتظام ضربات القلب).

الإجراءات الوقائية لضمان صحة القلب

تشكل أمراض القلب خطرًا صحيًا رئيسيًا على الصحة في الهند، ويمكن الوقاية منها. وهناك العديد من التدابير الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

أحد أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب هو تجنب التدخين أو مضغ التبغ .

مارس التمارين الرياضية لمدة 40-60 دقيقة يوميًا، ويُنصح بممارسة التمارين الهوائية وتمارين القوة .

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب مليئًا بالحبوب الكاملة والدهون الصحية والفاصوليا والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ضع جدولاً للنوم، مما قد يقلل من مخاطر السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسكري.

تجنب الكحول، والدهون غير المشبعة، والكربوهيدرات المكررة، واللحوم المصنعة، والدهون المتحولة.

إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من العدوى، حيث أن العدوى قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب إجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والفحوصات الدورية.