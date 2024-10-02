تجمع تبوك الصحي يدشن فعاليات الكشف المبكر لسرطان الثدي2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك

‏دشن تجمع تبوك الصحي حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار ” رايتك وردية ” تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام بتعاون مع جامعة تبوك والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومستشفى والملك سلمان العسكري وجامعة الأمير فهد بن سلطان وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الدكتور / ماجد بن سعيد القحطاني مساء اليوم بالمركز التجاري البارك مول بهدف رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منة.

‏وتستهدف الحملة التوعوية توجيه السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي لعمر الأربعين فما فوق وخصوصا اللواتي لم يقمن بإجراء الفحص منذ أكثر من عامين كما تهدف الحملة أيضا إلى دعم الشراكة والتعاون بين كافة الهيئات الصحية الحكومية والخاصة لدعم جهود الوزارة في مكافحة سرطان الثدي.

‏واشتمل المعرض على تقديم شروحات من القائمات على المعرض عن كيفية الفحص الذاتي وطرق الوقاية منه وتوزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بهذا المرض .

‏كذلك اشتملت الحملة على معارض توعويه وأركان طبية تقدم الخدمات ( فحص السكر التراكمي – قياس ضغط الدم – وفحص العيون – وعيادة متنقلة لتقديم فلورايد الاسنان للاطفال ) كما تم تخصيص عربة للتبرع بالدم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط