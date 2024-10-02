الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2.654.56 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مما عوض الزيادة في الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.22% ليصل إلى 2.654.56 دولارًا، مسجلًا زيادة تقارب 7% خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.53% لتصل إلى 2.676.15 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 101.28، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

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