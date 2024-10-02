شفاء مصابة بالسكري من النوع الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شفيت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول بفضل علاج جديد يعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها.

وشفيت المرأة بعد زراعة مجموعات من «الجزيرات» في جسمها، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الجسم. وقال الباحثون إن المرأة التي تبلغ من العمر 25 عاماً، أنتج جسدها الإنسولين الخاص به بنجاح لأكثر من عام. ويستند العلاج إلى إنجاز مماثل تم في شنغهاي في أبريل الماضي.

وكانت حالة أبريل مختلفة في أنها تضمنت زرع الخلايا الجذعية في الكبد، في حين تضمنت الطريقة الجديدة زرع الجزيرات في الجزء العلوي من بطن المريضة. وهذه الطريقة التي يتم فيها إدخال خلايا الجزيرات أسفل البطن مباشرة، سمحت للباحثين بمراقبة تقدم هذه الخلايا عبر التصوير بالرنين المغناطيسي.

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