انت الان تتابع خبر العراق والبحرين يبحثان جدول أعمال القمة العربية المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدول أعمال القمة العربية المقبلة التي تعقد في المنامة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الأحد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في بغداد". وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "استعراض العلاقات الثنائية الاخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".

كما تم "التطرق إلى جدول أعمال القمة العربية الـ(33) المزمع عقدها الشهر المقبل في البحرين اذ يتزامن عقدها مع وجود العديد من التحديات".

وناقش الجانبان "التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة لاسيما الاحداث الجارية في غزة واستمرار اعتداءات سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، واتفق الطرفان على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "العراق يسعى ان يكون له دور فعال في هذه القمة ويعمل على تحقيق تنسيق عالي المستوى مع الاشقاء العرب لانجاح القمة".