انت الان تتابع خبر العراق يؤكد دعمه جهود التوصل لاتفاق سلام بين اذربيجان وارمينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "أكد لرئيس المجلس الوطني الاذربيجاني، صاحبة غافاروفا، السعي من خلال البرلمان ولجنة الصداقة المشتركة إلى تشكيل حلقة تعاون ووضع برنامج لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأعرب المندلاوي، بحسب البيان، عن "دعم العراق للجهود المبذولة التي تهدف للتوصل إلى اتفاق سلام بين اذربيجان وارمينيا، واهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مثمناً " النشاطات التي قامت بها اذربيجان مؤخرًا، لا سيما رئاستها لحركة عدم الانحياز وما قدمته للدول الاعضاء فيها، والتي كان اهمها استحداث الشبكة البرلمانية".

وأضاف البيان، انه "وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تنسيق الرؤى والمواقف في المحافل الاقليمية والدولية تجاه الملفات ذات الاهتمام المشترك، اضافة إلى تبادل الخبرات على المستوى التشريعي، وتوسيع التعاون في المجالات كافة".