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الصادقون للخارجية: لماذا لم تنسحب ممثلة العراق في الأمم المتحدة خلال خطاب "نتنياهو"؟

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب ثامر ذيبان الحمداني، مخاطبة وزارة الخارجية العراقية بشأن بيان أسباب عدم أنسحاب "سمر القيسي" التي تشغل منصب سكرتير أول في الوزارة و عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال خطاب رئيس الكيان الصهيوني.

وشدد الحمداني على ضرورة ان تبين وزارة الخارجية موقفها وأرسال أجابة واضحة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ المخاطبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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