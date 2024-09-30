انت الان تتابع خبر الهجرة تعلن استقبال 144مواطنا لبنانيا عبر منفذ القائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت كوادر الوزارة في منفذ القائم بالتعاون مع وزارة الداخلية الوجبة الأولى من العوائل القادمة من لبنان التي تركت منازلها بسبب العدوان الصهيوني الغاشم".



وأضافت: "وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي، بواقع 144 مواطنًا لبنانيًا بينهم بعض الجرحى، حيث قامت الكوادر بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم ".