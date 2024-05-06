انت الان تتابع خبر عبر السومرية.. الخارجية تؤكد العمل على "مبدأين أساسيين" وخمس أولويات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "هناك توجهاً بان يكون العراق له دور فاعل في تعزيز السلم والامن الدوليين، والعمل خدمة لمصالحنا الامنية وحفظ وحدة البلاد والحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم وامنهم الشخصي بالاضافة الى العلاقات الاقتصادية وتطويرها".واضاف، ان "حكومة السيد محمد شياع السوداني لديها منهاج اقر في مجلس النواب نهاية 2022 وعلى اساسها طلب من الوزارات رسم البرامج الوزارية".

واشار الى ان هناك خمس أولويات تعمل عليها الوزارة، اولها تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المهمة للعراق، وتفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية ومنها الامم المتحدة، بالاضافة الى حماية سيادة وامن البلاد وعدم السماح بان يكون العراق منطلقا للاعتداءات ضد الجوار، والاولويات الرابعة والخامسة تتمثل في حماية حقوق المواطنين وتسهيل منح سمات الدخول والحصول عليها، فضلاً عن تحسين مستوى تصنيف الجواز العراقي".

وأكد، انه "لاول مرة تشهد وزارة الخارجية متابعة جدية وتحديد اولويات السياسة الخارجية"، ولفت إلى ان "العالم بدأ ينظر بشكل ايجابي لدور العراق في المنطقة".