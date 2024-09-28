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هل سيؤثر انخفاض النفط على رواتب الموظفين فقط أم جميع فئات المجتمع؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في حديث لـ الخليج 365، إن "البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وصوت عليه البرلمان كان يتضمن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط في إيرادات الدولة"، مشيرا الى ان "الاعتماد على النفط فيه مخاطر كثيرة نظرا لتذبذب أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية".

وأضاف الحيدري، أن "الحكومة يجب عليها العمل بجد من اجل تنويع مصادر الدخل لتلافي هذه الخطورة"، مؤكدا انه "في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط، فإن جميع فئات الشعب ستتضرر وليس فئة الموظفين فقط".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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