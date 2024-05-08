بغداد لواشنطن: التشريعات تخص العراق ولابد أخذ ثقافة المجتمع بالاعتبار

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في بغداد بالسيدة ازرا زيا مساعدة وزير الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك".

واشادت زيا بحسب البيان بـ"الخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان"، مؤكدة على أن "شراكة الولايات المتحدة الامريكية والعراق هي الاساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الانسان".

واشارت الى "بعض التشريعات العراقية ومدى اتساقها مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وحضوره الدولي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته"، مشيراً الى أن "شعبه قد عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل النظام السابق".