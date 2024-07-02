شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لترويجهم المخدرات و1573 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لترويجهما 1573 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

فيما قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لترويجهما 2.5 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.