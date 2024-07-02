حزب الله: قصفنا ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداء الزلوطية ‏واستشهاد مدني

أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 02-07-2024، موقع ‏جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة الزلوطية ‏واستشهاد مدني قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 02-07-2024، ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".