انت الان تتابع خبر ما هي أبرز الملفات المقرر ان يبحثها مسعود بارزاني في بغداد غداً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – خاص

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة رئيس الحزب مسعود بارزاني المقررة إلى بغداد غداً.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني لـ الخليج 365، ان "الرئيس مسعود بارزاني سيزور يوم غد الأربعاء العاصمة بغداد، حيث سيلتقي بقادة الأحزاب السياسية إضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف ان "هذه الزيارة الأولى لبارزاني الى بغداد منذ ست سنوات"، لافتا الى انه "سيتم بحث موضوع اللجان المشتركة بين بغداد واربيل، حيث ان الأمور إيجابية ومعظم المشاكل تحل عبر اللجنة".

فيما كشف مصدر مطلع ان "الاجتماعات تهدف إلى إيجاد الحل المناسب وإنهاء الملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "الزيارة ستسهم في مزيد من الانفتاح بين أربيل وبغداد".

وتابع ان "الزيارة تأتي في وقت حساس"، مضيفاً أن "هناك العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي يجب على العراق وإقليم كردستان الاستعداد لها وتعزيز الوضع الداخلي".

وبين ان "الاجتماعات ستناقش إيجاد الحلول اللازمة لعدد من القضايا، من بينها موازنة إقليم كردستان والرواتب وقانون النفط والغاز والانتخابات وعدم تشكيل حكومة محلية في كركوك وعدد من القضايا الأخرى"، موضحا ان "ملف سنجار وغيره سيكون على طاولة النقاش بين الرئيس بارزاني والقوى والأحزاب السياسية العراقية".

مصادر أخرى، ذكرت أن "الرئيس بارزاني سيلتقي عدداً من القادة، بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وغيرهم من القادة السياسيين".

يشار إلى أن آخر زيارة للرئيس بارزاني إلى بغداد، كانت يوم الخميس 22 تشرين الثاني 2018، حيث رافقه وفد للقاء كبار المسؤولين العراقيين وبحث العملية السياسية، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي رئيس البرلمان العراقي آنذاك محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وعدد من الوزراء العراقيين والمسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين.

والتقى الرئيس بارزاني خلال تلك الزيارة، رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان العراقي آنذاك محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حركة عطاء فالح الفياض، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، وعدد من أعضاء أحزاب أخرى، كما التقى بزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في النجف.