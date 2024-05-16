انت الان تتابع خبر نائب يطالب بمنع التصرفات المثيرة للجدل التي ترافق انتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في تغريدة على "اكس" تابعتها الخليج 365، ان "منع التصرفات المثيرة للجدل التي غالبا ما ترافق انتخاب الرئيس هي بنفس اهمية الانتخاب ذاتها".

وأضاف، ان "التصوير الشخصي للبطاقات او وضع علامات مشفرة عليها لأثبات التصويت لصالح مرشح باتفاق مسبق معه هي ممارسات مرفوضة تمثل إساءة متعمدة لجميع النواب وتتشكك بالمؤسسة الدستورية الأولى في البلد ويجب منعها".

