انت الان تتابع خبر بحضور 183 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 183 نائباً".

واضافت ان "مجلس النواب صوت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يومًا، تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس".