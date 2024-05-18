انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية".

وأضف المكتب، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩".



وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" بحضور 183 نائبا قد تغيير من الساحة السياسية كثيراً بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.