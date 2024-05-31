انت الان تتابع خبر مع 10 اجراءات تحسينية أخرى.. "بزنس انتل" تبشر موظفيها باطلاق الرواتب بعد أشهر من التأخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأن الشركة اتخذت 10 اجراءات مختلفة لتحسين مهامها، على رأسها اطلاق رواتب الموظفين يوم الاحد المقبل، وكذلك اجراءات تخص استخدام ادوات متطورة وكلاب بوليسية وتحسين الطعام والزي الرسمي للعاملين.



وجاءت هذه القرارات بعد سلسلة مشاكل وعقبات واجهتها الشركة الام، بسبب مديرها المفوض السابق في العراق فراس العزاوي، والذي تتهمه الشركة بالاستحواذ على 80 مليون دولار من اموال الشركة واختلاس رواتب الموظفين، فيما وجهت الشركة كتابا الى الدوائر والمؤسسات المعنية في العراق لانهاء تكليفه واستبداله باوس صبحي الدراجي مديرا مفوضا للشركة في بغداد.