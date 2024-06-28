انت الان تتابع خبر "خروقات البنك الأهلي" تضع محافظ البنك المركزي امام المساءلة البرلمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- محليات

أعلنت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن توجيه سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي علي العلاق حول خروقات قيام البنك الأهلي.

وقال نصيف في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، "أرسلنا سؤالاً برلمانياً إلى محافظ البنك المركزي، حول قيام البنك الأهلي بمخالفة وخرق القوانين العراقية".

وأضافت ان "السؤال تضمن استفساراً عن عدد الموظفين العراقيين وغير العراقيين في البنك الأهلي، وعدد المناصب التنفيذية التي يشغلها غير العراقيين في هذا البنك، وأسباب عدم الكشف عن رواتب العاملين فيه وخصوصاً غير العراقيين أمام دائرة الضمان الاجتماعي لورود معلومات عن حصول تهرب ضريبي".