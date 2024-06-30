حملة بايدن: نرفض الدعوات المطالبة بتنحيه عن السباق الرئاسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن، رفضها للدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي، وذلك عقب المناظرة الأولى التي جمعته مع المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيوفر أفضل طريقة ممكنة لفوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

وبينت الحملة أنه في حال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيؤدي ذلك إلى أسابيع من الفوضى، وسنتحول إلى مرشحين أقل احتمالا للفوز منه، كونه الشخص الوحيد الذي هزم ترامب.

وكشفت أنها جمعت 27 مليون دولار كتبرعات في اليومين الماضيين، وشجعت المزيد من الأشخاص على الاشتراك في العمل التطوعي وفي مهمام الحملة.

وأوضحت في الوقت ذاته أن أداء بايدن في المناظرة لا ينبغي أن يطغى على كل العمل الذي قام به، منذ أدى اليمين الدستورية في 2021.

موقع أمريكي: بايدن قد يتنحى من السباق الرئاسي إذا قررت دائرته

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الرئيس جو بايدن قد يتنحى عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا قررت دائرته المقربة ذلك، بعد "الفشل" في المناظرة الرئاسية الأولى مع دونالد ترامب.

وجاء في المقال: "السيناريو الوحيد الذي يتنحى فيه الرئيس بايدن بعد فشل المناظرة هو أن تقرر المجموعة الصغيرة من مؤيديه الدائمين الذين ساعدوا في تعزيز مسيرته فجأة.. أن الوقت قد حان بالنسبة له للانسحاب".

وبحسب "أكسيوس"، فإن قرارات الرئيس تتأثر في المقام الأول بالسيدة الأولى جيل بايدن وشقيقته الصغرى فاليري بايدن، وكذلك الصديق والمستشار تيد كوفمان.

ويوضح الموقع أن دائرة "المقربين جدا" تشكلت على مدى عقود، وتلعب دورا حاسما في القرارات الرئيسية لرئيس البيت الأبيض.

وواجه المرشحان الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية التي بثتها شبكة "سي إن إن" على الهواء مباشرة من الاستوديو الخاص بها في أتلانتا. وخلال كلمته، تلعثم بايدن وأخطأ في الكلام عدة مرات، وفي النهاية لم يتمكن من مغادرة المسرح دون مساعدة زوجته.

ودعت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض غداة مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.