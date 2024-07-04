انت الان تتابع خبر ناقش ملف التحالف الدولي ورئاسة البرلمان.. تفاصيل اجتماع الإطار بحضور بارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (195) مساء الاربعاء واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".وأضافت ان "المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك".

فيما يتعلق بالتحالف الدولي، أتفقت جميع الأطراف داخل الاجتماع على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور، بحسب البيان.

