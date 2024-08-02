انت الان تتابع خبر مجلس ديالى يعقد جلسة في بغداد ويحسم مناصب المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حسم مجلس محافظة ديالى، مساء الخميس، مناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس والمحافظ ونائبيه.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس المحافظة انتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس وسالم التميمي نائبا لرئيس المجلس.

وأضاف أن مجلس محافظة ديالى انتخب عدنان الجاير لمنصب المحافظ، مشيرا الى أن المجلس اختار مصطفى طالب لمنصب النائب الأول وغازي الفيصل لمنصب النائب الثاني لمحافظ ديالى.

يشار الى أن جلسة مجلس محافظة ديالى بدأت، اليوم الخميس، في فندق الرشيد ببغداد بعد أشهر من اجراء الانتخابات المحلية.