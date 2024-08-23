انت الان تتابع خبر هل تكون بغداد الوجهة الأولى لبزشكيان؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة رسمية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة بغداد، وسط مساع مشتركة لمواصلة التعاون في القضايا الثنائية وقضايا المنطقة.
وفي حال لبّى الرئيس الإيراني الدعوة، فإنها قد تكون الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه.
ونقل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، دعوة السوداني إلى بزشكيان لزيارة بغداد، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.
وهنأ حسين نظيره الإيراني على تسلمه منصب وزير خارجية إيران، معربا عن أمله في أن "يواصل البلدان التعاون والتفاعل بشكل وثيق في مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة".
ولم يكشف الجانب العراقي عن الدعوة للرئيس الإيراني وتفصيلاتها، بينما أكد عراقجي، على "أهمية الجهد الخاص الذي تبذله الحكومة الإيرانية الجديدة ورئيسها بزشكيان من أجل وتوسيع وتعميق العلاقات بشكل شامل بين البلدين الجارين والمسلمين".
وقد نفذ العراق تلك الاتفاقية بشكل كامل، فيما وعدت طهران التي تحرص جدا على هذه الاتفاقية، بعدم تنفيذ أي ضربات على الإقليم في حال التزام العراق ببنود الاتفاقية.
وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في 28 أيار الماضي، لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن.