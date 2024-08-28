انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. المستشارون يتغلغلون بالمؤسسات السيادية والبرلمان يتحرك لاستجوب رئيس هيئة الاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #المستشارون يتغلغلون في المؤسسات السيادية .. مجاملات حزبية ورواتب بملايين الدنانير

#عقب منح عقود لشركات حيتان الفساد..النزاهة النيابية تتحرك لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار

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جو عام #بعد سامراء بيجي يصحو على فاجعة مؤلمة .. حرق لعائلة بعد قتلها واستنفار لملاحقة الجناة

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