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نشرة السومرية.. المستشارون يتغلغلون بالمؤسسات السيادية والبرلمان يتحرك لاستجوب رئيس هيئة الاستثمار

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بغداد - ياسين صفوان - #المستشارون يتغلغلون في المؤسسات السيادية .. مجاملات حزبية ورواتب بملايين الدنانير

#عقب منح عقود لشركات حيتان الفساد..النزاهة النيابية تتحرك لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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