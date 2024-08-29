انت الان تتابع خبر بغداد وتونس تبحثان زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التونسي محمد علي النفطي، الأربعاء، إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في العاصمة التونسية، وهنأ فؤاد حسين نظيره التونسي بمناسبة تسنمه حقيبة وزارة الخارجية".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الدولية الراهنة والتحديات التي تواجه المرحلة الحالية".

ولفت البيان الى أنه "تم التأكيد على متابعة مخرجات اللجنة العراقية-التونسية التي عُقدت في بغداد في شهر أيار الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين". وقدّم حسين "شكره للجانب التونسي على التسهيلات المقدمة في تأشيرة الدخول للعراقيين إلى تونس"، وناقش الجانبان "إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والسعي لتطوير العلاقات التجارية والتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، بما في ذلك تقديم الزمالات الدراسية". كما تباحث "الطرفان في التحضيرات لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة في تونس"، مؤكدين على "أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الى تونس في زيارة رسمية، بعد يوم من زيارته مصر.