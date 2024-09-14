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الحكيم يؤكد ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال حضوره الحفل المركزي للمولد النبوي في جامع أم القرى، "نؤكد على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس مجلس النواب وندعو القوى الكريمة المعنية بالترشيح لاستثمار الأجواء الوحدوية للمولد النبوي الشريف والاتفاق على أحد المرشحين وتطمين شعبنا بحسن اختيارهم".

وأضاف الحكيم، "إننا بحاجة إلى اشعار جميع مكونات الشعب العراقي بأنها ممثلة في مؤسسات الدولة لإن التمثيل العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة مستقرة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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