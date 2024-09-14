انت الان تتابع خبر الأعرجي يترأس اجتماعا لمكافحة التطرف العنيف والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي ترأس اليوم، اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف، لتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بالحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي والتي تهدد السلم والنسيج المجتمعي".



وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة لـ"الحد من نشاط الحركات الدينية المنحرفة التي تنشط في بعض المحافظات والإجراءات القانونية لمواجهة انتشار تلك الحركات، وكذلك التأكيد على أهمية التوعية المستمرة بخطورتها".

