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نشرة السومرية.. انفجارات "اللاسلكي" في لبنان وتهريب مليارات الدولارات وجدل الأحوال

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بغداد - ياسين صفوان - # الاتحادية ترد على تساؤل نيابي حول الاحوال الشخصية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم احواله وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد

# اكثر من اربعمئة مليار دولار مهربة الى الخارج.. مطالبات باتباع مسارات عمل صارمة لاستردادها ومحاسبة مهربيها

# حادث مأساوي في البصرة.. مقتل عائلة باكملها على يد الابن الاصغر باطلاق نار غير مقصود

# باختراق غير مسبوق.. انفجار اجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها حزب الله في لبنان.. وتسجيل مئات الاصابات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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