اخبار العالم / اخبار العراق

حراك برلماني لجمع تواقيع نيابية لشمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حراك برلماني لجمع تواقيع نيابية لشمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يشهد البرلمان حراكًا نشطًا لجمع تواقيع نيابية تهدف إلى شمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا تحت مظلة قانون التقاعد. يأتي هذا التحرك في ظل تجاوز هؤلاء الشخصيات للسن التقاعدي القانوني، مما أثار جدلًا واسعًا حول مشروعية استمرارهم في المناصب.

هل يخلق جمع تواقيع نيابية لشمول ثلاث شخصيات أزمة جديدة؟ إليكم ما أكده مختصون لكادر السومرية!
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا