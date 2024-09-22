انت الان تتابع خبر حراك برلماني لجمع تواقيع نيابية لشمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يشهد البرلمان حراكًا نشطًا لجمع تواقيع نيابية تهدف إلى شمول عدد من الشخصيات التي تتولى مناصب عليا تحت مظلة قانون التقاعد. يأتي هذا التحرك في ظل تجاوز هؤلاء الشخصيات للسن التقاعدي القانوني، مما أثار جدلًا واسعًا حول مشروعية استمرارهم في المناصب.



هل يخلق جمع تواقيع نيابية لشمول ثلاث شخصيات أزمة جديدة؟ إليكم ما أكده مختصون لكادر السومرية!