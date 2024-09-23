انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد بحضور قيادات التحالف، النائب ياسين العيثاوي، وحيدر الملا، وحسام العزاوي، وتناول اللقاء عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة على الساحة العراقية".وبحسب البيان، كشف السامرائي خلال اللقاء عن "أثر الخلافات السياسية في المشهد العراقي وأهمية دور التحالفات في تقريب وجهات النظر، مع التركيز على ضرورة حسم ملف رئيس مجلس النواب، كما تطرق إلى ملف الأمم المتحدة وعمل التحالف الدولي في العراق، وملف طريق التنمية والتنسيق بين الدول المجاورة حول هذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وتأثيراتها".

من جانبهم، أكد أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية على "ضرورة انفتاح جميع القوى السياسية على بعضها البعض مع التركيز على القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد، الأمن، المناخ، والسياسة الخارجية".

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع العامة في العراق وانعكاساتها على المنطقة، بما في ذلك التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.

