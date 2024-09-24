انت الان تتابع خبر العراق يدعو إلى عقد قمة لوقف العدوان على لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".

وأضافت "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، عن انشاء جسرين جوي وبري لارسال المساعدات الى لبنان.

يشار الى أن حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان ارتفعت، اليوم الاثنين، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.