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نشرة السومرية.. ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد بوابة العراق السكني وتحرك رسمي وشعبي لإسناد لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - #الانتهاكات الصهيونية تتواصل في لبنان.. ارتفاع عدد الضحايا واستمرار لقوافل النزوح

#العراق يفتح باب المساعدات الانسانية الى لبنان .. ويدعو لقمة عربية اسلامية لوقف العدوان

#ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد ملف بوابة العراق السكني وكشف مغالاة بمشاريع استثمارية

#ضبط اكثر من ستمئة جهاز اتصال داخل السجون .. والاطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

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MO Nasa

MO Nasa

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