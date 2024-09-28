انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا بعد استشهاد السيد نصر الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان بعد الاجتماع، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الطارئ اليوم السبت، في مكتب رئيس الوزراء، لمناقشة مجمل التطورات بعد استشهاد السيد حسن نصر الله".

واعتبر الاطار التنسيقي "استشهاد سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله بداية النصر وحياة جديدة للأمة".

ولفت البيان الى أن "الاطار التنسيقي جدد التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في اغاثة الشعب اللبناني الشقيق وتقديم كل ما من شانه تخفيف المعاناة عنهم"، مؤكدا أن "الاطار التنسيقي شكر الجهود الحكومية الكبيرة في تذليل الصعاب امام النازحين من لبنان الشقيق".