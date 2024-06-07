اليابان | عدد الطبيبات في اليابان يصل 80 ألف طبيبة لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين

مجتمع 07/06/2024

وصل عدد الطبيبات في اليابان إلى رقم قياسي بلغ 80 ألفًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو رقم يعكس الجهود المستمرة لزيادة تمثيل النساء في مجال الطب. ومع ذلك، لا يزال عدد الطبيبات يمثل نسبة قليلة من العدد الإجمالي للأطباء في البلاد، حيث يبلغ نسبتهن 23.6% فقط. يظل هذا التحدي واحدًا من التحديات التي تواجه التوجيهات الطبية والمجتمع الطبي في اليابان، مع الحاجة المستمرة لزيادة التمثيل النسائي في هذا المجال وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الطب.

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بلغ إجمالي عدد الأطباء في العام 2022 ما مجموعه 343,275 طبيبًا، وهي زيادة بنسبة 1.1٪ مقارنة بالاستطلاع السابق، مما يجعله أعلى رقم في التاريخ. ومن بين هؤلاء، كان عدد الطبيبات 81,139 طبيبة، مما يمثل نسبة 23.6٪ من الإجمالي. بينما بلغت نسبة الأطباء 76.4٪، مما يظهر استمرار الفارق الكبير بين الجنسين في مجال الطب.

وفقًا لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فإن الزيادة في عدد الطبيبات ترتبط بحقيقة أن نسبة النساء المقبولات في كلية الطب تتزايد سنة بعد سنة منذ عام 2008، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو تمثيل النساء في مجال الطب.

وشهدت أيضًا أرقامًا قياسية في عدد طبيبات الأسنان، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪ إلى 27413، وكذلك زيادة في عدد الصيدلانيات بنسبة 0.9٪ إلى 199507.

في الوقت نفسه، كشف فحص مستقل أجرته Nippon.com لبيانات مسح المدارس الأساسية، الذي نشرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT)، أن النساء يمثلن 40.4٪ من المسجلين في الأقسام الطبية في البلاد في الجامعات الوطنية والعامة والخاصة في السنة المالية 2023. بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الأقسام الطبية في السنة المالية 2023 9007 طالبًا وكان من بينهم 3640 امرأة.

يكشف الفحص الدقيق للبيانات منذ عام 1957 أنه منذ الستينيات وحتى السبعينيات، ظلت نسبة التحاق الإناث منخفضة، في حدود 10٪ فقط. ومع بداية الثمانينيات، بدأت الأمور تتغير تدريجياً، حيث تجاوزت النسبة 20٪ في السنة المالية 1986. وفي السنة المالية 1994، وصلت النسبة إلى 30٪، لكنها ظلت تتراوح بين 30٪ و40٪ لمدة تقارب 25 عامًا.

وأصبح التحاق النساء في الأقسام الطبية بالجامعات قضية اجتماعية بارزة في عام 2018، عندما أثارت التحقيقات في قضية فساد تتعلق جامعة طوكيو الطبية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اكتشافات مثيرة. تبين أن عددًا من الأقسام قد عامل النساء بشكل غير عادل في امتحانات القبول، مما أثار انتقادات واسعة ودفع بالمجتمع إلى الضغط لتحقيق التغيير وتحقيق المساواة في مجال الطب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)