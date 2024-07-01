الاقتصاد

“غرفة المدينة المنورة” تنظم لقاء “أساسيات DevOps نحو عملية تطوير مستدامة”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

تنظم غرفة المدينة المنورة الأربعاء المقبل، لقاءً بعنوان “أساسيات DevOps نحو عملية تطوير مستدامة”، وذلك ضمن مبادرة “العطاء الرقمي” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتناول اللقاء الذي يقام بمقر الغرفة، منهجية DevOps وأهميتها في عالم التطوير الحديث، واستعراض الأدوات والتطبيقات المستخدمة في منهجية DevOps وتكامل الفرق التقنية والتشغيلية في هذا المجال، وكيفية مساهمته في إدارة التغيير والتحوّل الرقمي في المؤسسات.

ودعت الغرفة المختصين والمهتمين إلى حضور اللقاء، وتسجيل بياناتهم مسبقاً عبر الرابط: attaa.sa على الموقع الإلكتروني لمبادرة العطاء الرقمي.

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الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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