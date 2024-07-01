“غرفة المدينة المنورة” تنظم لقاء “أساسيات DevOps نحو عملية تطوير مستدامة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

تنظم غرفة المدينة المنورة الأربعاء المقبل، لقاءً بعنوان “أساسيات DevOps نحو عملية تطوير مستدامة”، وذلك ضمن مبادرة “العطاء الرقمي” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتناول اللقاء الذي يقام بمقر الغرفة، منهجية DevOps وأهميتها في عالم التطوير الحديث، واستعراض الأدوات والتطبيقات المستخدمة في منهجية DevOps وتكامل الفرق التقنية والتشغيلية في هذا المجال، وكيفية مساهمته في إدارة التغيير والتحوّل الرقمي في المؤسسات.

ودعت الغرفة المختصين والمهتمين إلى حضور اللقاء، وتسجيل بياناتهم مسبقاً عبر الرابط: attaa.sa على الموقع الإلكتروني لمبادرة العطاء الرقمي.

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