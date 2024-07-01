السعودية | مركز “استدامة” ينظم ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد، وذلك خلال الفترة من 7 – 8 يوليو الجاري بمقر المركز.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بتوطين التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي.

وتتضمن أنشطة الملتقى معرضًا متخصصًا تستعرض فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية أحدث تقنيات الري والتسميد، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاش متخصصة، واستعراض أحدث مستجدات أنظمة الري والتسميد في الزراعة محلياً وعالمياً، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين والمستثمرين.

ويهدف الملتقى لتحقيق مستهدفات مركز استدامة في نقل المعرفة وتطوير ونشر تقنيات الري والتسميد الحديثة للإسهام في زيادة الإنتاج الزرعي وتحقيق العوائد الاقتصادية للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد المدير العام لمركز استدامة عبدالرحمن بن عبدالله الصقير حرص المركز على التعريف بالتقنيات والابتكارات في المجال الزراعي بشكل عام وفي مجال الري والتسميد بشكل خاص لما لذلك أثر كبير في ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز كفاءة استخدامها وبالتالي المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق متطلبات الزراعة المستدامة.

وبين أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على أقامتها؛ بهدف تعزيز الممارسات الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

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