اليابان | زيارة متحف الديناصورات في محافظة فوكوي تجربة ممتعة وملهمة

أعاد متحف الديناصورات في محافظة فوكوي فتح أبوابه في يوليو/تموز 2023، ليكشف عن مرافق جديدة ومعارض مُحدثة تتضمن أحافير نادرة، ومجموعة رائعة من الهياكل العظمية الكاملة، وروبوتات بالحجم الطبيعي تنبض بالحياة. يُبرز هذا التحول الكبير في المتحف مكانة فوكوي كموطن لهذه المخلوقات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط محطة فوكوي على خط هوكوريو شينكانسن الضوء على هذا التراث الفريد من خلال ساحة الديناصورات المميزة، مما يجعلها وجهة لا تُفوت لعشاق الديناصورات ومحبي التاريخ الطبيعي.

تسليط الضوء على الديناصورات

تُعتبر محافظة فوكوي الواقعة على ساحل بحر اليابان مركزًا رئيسيًا لعشاق الديناصورات. تُعد هذه المحافظة مصدرًا لنحو 80% من أحافير الديناصورات المكتشفة في اليابان، وتضم متحف الديناصورات في محافظة فوكوي، الذي يُعد أكبر منشأة في البلاد مخصصة لهذه المخلوقات الضخمة.

إلى جانب المتحف، تقدم محطة فوكوي على خط هوكوريو شينكانسن لمحة عن التاريخ القديم للمنطقة من خلال ساحة تتيح للزوار التجول بين الزواحف العملاقة. تقع هذه الساحة في الجانب الغربي من المحطة، وتتميز بجدارية ثلاثية الأبعاد إلى جانب نماذج بالحجم الطبيعي لديناصورات تتحرك وتزأر، بما في ذلك نموذج لفوكويتتان نيبونينسيس الذي يبلغ طوله 6 أمتار من فترة العصر الطباشيري المبكر في اليابان.

تعتبر هذه الوجهة الفريدة محافظة فوكوي مكانًا لا يمكن الاستغناء عن زيارته لعشاق الديناصورات ومحبي التاريخ الطبيعي على حد سواء.



ساحة الديناصورات في محطة فوكوي. (© Nippon.com)

جذب اكتشاف سن سحلية جائعة متحجرة في محافظة إيشيكاوا المجاورة قبل عدة عقود انتباه باحثي الديناصورات إلى منطقة هوكوريكو. بدأ علماء الأحافير في عام 1989 إجراء حفريات بالحجم الكامل في كاتسوياما بفوكوي، التي تقع على نفس طبقة الصخور حيث تم اكتشاف السن. مع وجود صخور تعود إلى الفترة الكريتاسية المبكرة، منذ حوالي 120 مليون سنة، مكشوفة على السطح، تعد المنطقة مثالية لصيد الأحافير وقد أنتجت بعضًا من أكبر الاكتشافات في اليابان خلال الثلاثين سنة الماضية.

افتُتح متحف فوكوي للديناصورات في كاتسوياما في عام 2000، ويفتخر بأنه يضم واحدة من أكبر المجموعات في العالم. يقع المتحف على بعد حوالي ساعة بالسيارة من محطة فوكوي، وقد استقبل أكثر من 13 مليون زائر حتى الآن.



في اتجاه عقارب الساعة من الأعلى: يستقبل فوكويسوروس تيتورينسيس الزوار في محطة كاتسوياما على خط السكك الحديدية إيهيجين كاتسوياما لشركة إتشيزن. وينتظر الدكتور ديناصور، شخصية المتحف، لالتقاط صورالسيلفي مع الزوار. وعلى طول الطريق إلى المحطة، يوجد تماثيل ونماذج للأحافير (© Nippon.com)



صمم المتحف، بقبته المميزة، من قبل المهندس المعماري الرائد كوروكاوا كيشو. الجناح الجديد الذي يشبه البيض (على اليمين) يحتوي على قاعة للمعارض (© Nippon.com)

موضوع ذات الصلة بالديناصورات: بالصور.. أكبر متحف للديناصورات في اليابان

متحف ديناصورات مبهر

خضع متحف الديناصورات في عام 2023 لأعمال تجديد شملت توسيع المرافق وإضافة معارض جديدة، مما أضفى عليه لمسة حديثة وجذابة. يُعتبر أكبر جذب في المتحف معرض ”عالم الديناصورات“ الذي يقع في الطابق الأول من المبنى الرئيسي. يُعرض في هذا المعرض 50 هيكلًا عظميًا كامل الحجم لأنواع متنوعة من الديناصورات، من بينها 10 هياكل تم بناؤها بشكل رئيسي باستخدام البقايا المتحجرة. يجسد هذا المعرض جهود المتحف في استعراض وتثقيف الزوار حول عالم الديناصورات بشكل شيق ومثير.



تُسيطر تمثال ديناصور تي-ركس بحجم ثلاثة أرباع على قاعة المعرض الرئيسية (© Nippon.com)

ماتسوشيتا جونجو، الذي يترأس قسم التعليم في المتحف، يفتخر بواقعية العينات المعروضة. يقول إن حتى النماذج المقلدة تكون واقعية تمامًا، حيث تم صبها بعناية من العينات المتحجرة. بجانب الهياكل العظمية بحجم الحياة، توجد نماذج صغيرة تساعد الزوار على تخيل كيف كانت تبدو الديناصورات عندما كانت حية.



الهياكل العظمية والنماذج تعطي الزوار فكرة عن مقياس وملامح الديناصورات المختلفة. (© Nippon.com)



إعادة بناء بحجم الحياة تترك انطباعًا قويًا على الزوار. (© Nippon.com)

إحدى الروائع الرئيسية في المتحف هي المنطقة التي تعرض ديناصورات من موقع كاتسوياما. تشمل العينات هيكل عظمي كامل للنباتي فوكويسوروس تيتورينسيس، وهو أول هيكل يتم إعادة إنتاجه في اليابان، بالإضافة إلى ديناصور الثيرابود تيرانوميموس فوكوينسيس الذي تم التعرف رسميًا عليه في سبتمبر 2023 كأحد عشر نوعًا فريدًا من الديناصورات في اليابان. كما يتم عرض بقايا من فوكويبتيريكس بريما، الذي يُعتبر سلفاً قديماً للطيور، على مدار الساعة.



هياكل عظمية للنباتي فوكويسوروس تيتورينسيس والآكل للحوم فوكويرابتور كيتادانيينسيس. (© Nippon.com)

عينة أخرى تثير اهتمامًا كبيرًا هي الحفرية المحنطة لديناصور براكيلوفوسورس. تُعرف باسم ليوناردو، هذه الحفرية البالغ عمرها 77 مليون سنة والمستعارة من متحف الديناصورات في السهول العظمى، تُظهر بصمات القشور ومحيط العضلات، مما يوفر نظرة غير مسبوقة على الجوانب الجسدية لهذه الأنواع المنقرضة.



العينة البالغ طولها 7 أمتار من براكيلوفوسورس مدرجة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2004 كأفضل ديناصور محفوظ (© Nippon.com)

مخلوقات منقرضة تكشف أسرارها

يوضح ماتسوشيتا أن العديد من الزوار يتفاجؤون عندما يعلمون أن الزواحف المجنحة وتلك التي عاشت في البحار ليست تقنيًا ديناصورات. يتم تعريف الديناصورات بشكل عام على أنها زواحف تمتلك هيكلًا عظميًا مناسبًا للمشي منتصبًا. ولا تُصنَّف الزواحف الطائرة، مثل التيروصورات التي كانت تطير باستخدام أجنحة تتكون من جلد ممتد فوق أطرافها الأمامية، ولا الزواحف البحرية القديمة التي كانت تسبح باستخدام زعانف، على أنها ديناصورات. ولذلك، يتم عرضها في قسم مختلف من المتحف.

لقد تقدم فهمنا للديناصورات والحيوانات القديمة الأخرى بشكل كبير بفضل العمل الميداني المستمر والبحث الدؤوب. تشمل الاكتشافات الحديثة طيورًا ما قبل التاريخ ذات ريش زاهي الألوان، وديناصورات شبيهة بالنعام تُعرف باسم ”أورنيثوميموصوريا“ والتي كانت تستطيع الركض بسرعة تعادل سرعة السيارة. وكان للنمو المتزايد في الأبحاث حول الحياة على الأرض خلال عصر الديناصورات تأثير كبير على الثقافة الشعبية، مثل سلسلة أفلام ”حديقة الديناصورات“، بالإضافة إلى تحسين معروضات المتاحف، ولا سيما تقديم روبوتات واقعية تُظهر كيف كانت تبدو الديناصورات العملاقة وكيف كانت تتحرك.



عروض تظهر الزواحف المائية مثل نوع من الموزاصور (في الأعلى) وتطور الطيور (© Nippon.com)

يشمل معرض الطابق الثاني المخصص لتاريخ الحياة مجموعة واسعة من الكائنات القديمة. يبدأ المعرض بالتركيز على التريلوبايت، وهي كائنات بحرية عاشت منذ حوالي 500 مليون سنة، ويتقدم تدريجيًا عبر العصور ليعرض الزواحف المائية والمجنحة مثل التيروصورات، وكذلك الثدييات التي سيطرت على الأرض بعد انقراض الديناصورات. يختتم المعرض بعرض هيكل عظمي للإنسان الحديث (هومو سابينس).



باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: سلف الثدييات الذي ظهر نهاية عصر الباليوزويك، وأسلاف الحيتان رباعية الأرجل، وهياكل عظمية قديمة لحوت وفيل وأيل عملاق. (© Nippon.com)

مجموعة من التجارب التفاعلية

يحتوي الجناح الجديد، الذي تم افتتاحه في عام 2023، على مجموعة من المحتوى التفاعلي. تتميز الردهة بتماثيل لخمسة ديناصورات ونوع واحد من الطيور تم اكتشافها في فوكوي. ومن هناك يتم توجيه الزوار إلى منطقة العرض الخاصة التي تحتوي على عروض سمعية ومرئية للعصر الطباشيري. توفر منطقة التخزين ذات الجدران الزجاجية المجاورة للممر لمحة من وراء الكواليس عن كيفية حفظ العينات في المتحف.



عرض للديناصورات التي تم اكتشافها في فوكوي. (© Nippon.com)



يعيد منطقة المعرض الخاص مشاهد من الأرض القديمة (© Nippon.com)

يُقدم كاتسوياما، أكبر موقع للحفريات في اليابان، مجموعة من المناطق التفاعلية حيث يمكن للزوار التعرف على أعمال علماء الديناصورات. ويشمل ذلك تصنيف الحفريات وتنظيف العينات باستخدام نفس الأدوات التي يُستخدمها علماء الحفريات، وكذلك إعادة بناء بالحجم الكامل لجمجمة الديناصور وعرض للتحليل غير المدمر باستخدام التصوير المقطعي المحوسب. يشجع كاتسوياما الزائرين أيضًا على المشاركة في إحدى الجولات العملية اليومية إلى مواقع الحفر في الجبال والتي تُقام بين فصلي الربيع والخريف. وعندما يقفون على صخور من العصر الطباشيري، يمكن للمشاركين تخيل كيف كانت تبدو الأرض قبل ملايين السنين.

يُقدم متحف الديناصورات بمحافظة فوكوي تجربةً غامرةً حيث يمكن للزوار، بغض النظر عن أعمارهم، العودة في الزمن والاندماج في استكشاف الماضي.



باتجاه عقارب الساعة من الأعلى: ماتسوشيتا يعرض عرضًا للديناصورات؛ زائر يقوم بنحت الصخور لكشف سن ديناصور في زاوية التفاعل العملية؛ معرض يمكن فيه الزوار من البحث يدويًا عن الأحافير .(© Nippon.com)



يتمتع متجر المتحف بمجموعة واسعة من التماثيل والسلع الأخرى المستوحاة من الديناصورات (© Nippon.com)

متحف محافظة فوكوي للديناصورات

العنوان: تيرائو 11-51، موروكو، كاتسوياما، محافظة فوكوي، الرقم البريدي 8601-91

تيرائو 11-51، موروكو، كاتسوياما، محافظة فوكوي، الرقم البريدي 8601-91 رقم الهاتف: 0001-88-0779

0001-88-0779 الموقع الإلكتروني: https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/en

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الصور والموضوع Nippon.com)