شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– خبير إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الكمبيوتر)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي رئيسي الدعاوى القضائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.

– مدير قسم التوثيق السري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المحفوظات والسجلات، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)