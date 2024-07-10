الرياض - أميرة القحطاني - سوف نتحدث في هذا المقال عن ما هي أفضل شركات نوافذ عمان 2024 تعتبر النوافذ أهم عنصر أساسي في المنازل والمباني حيث تأتي بجميع الاشكال والاحجام حتى تناسب الاحتياجات والاختيارات وتتنوع أنواع النوافذ بناء على تصميمات والوظائف والمواد المستخدمة فيتم توفير كل نوع منها لأغراض مختلفة عن الاخرى لذلك سوف نتعرف في هذا المقال عن اشهر انواع النوافذ التي يتم استخدامها في الديكور الداخلي
تعتبر شركة حلول الزجاج هي افضل شركة في عمان حيث يتم اختيار اشكال نوافذ عمان المختلفة حسب التصميم الداخلي والخارجي للمنزل او الميزانية أو الاحتياجات العملية مثل الحفاظ على الطاقة والحماية من الطقس وايضا يتم اختيار النوافذ حسب الأذواق الشخصية لذلك سوف نوضح كيف تختار اشكال نوافذ عمان المنزل المختلفة فيما يلي من أجل اختيار أنسب شكل حسب الاحتياجات الشخصية
عند التحدث عن التميّز والابتكار في عالم الواجِهات الزجاجيّة وتركيب الألمنيوم وتركيب نوافذ عمان نوافذ عمان بأفكار مُبتكرة وتقنيّات حديثة فإننا نتحدث عن شركة حلول الزجاج الرّائدة في هذا المجال وقد بدأت الشركة رحلتها الناجِحة والمثيرة وانطلقت من أساس الرؤى الابتكاريّة والشغف الواضِح لأعمال التصميم الزجاجي، وقد أكملت ما يزيد عن ٢٠٠٠ مشروع في جميع أنحاء سلطنة عُمان من مراكز تجاريّة ضخمة ومكاتب عمل ومباني سكنيّة ومحالّ تجاريّة متنوعة، وكل ذلك ما كان إلا انطلاقاً من شُعلة القوة والإرادة في تلبية جميع الاحتياجات بكل كفاءة وفعاليّة وبفضل ذلك أصبحت حلول الزجاج مُطوّر ومنافس في هذا المجال.
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لن نستطيع أن نحصر هنا إنجازات glass solution في التصاميم الزجاجيّة الفَريدة والمُذهلة، ولكن بِفضل الكادر البشري المؤلف من ٤٠ مُبدع وفنّان فقد تم إخراج أكثر من ٢٠٠٠ مشروع إلى النور لأكثر من ١٠٠٠ عميل على مستوى سلطنة عُمان ومن هذه الانجازات
الخدمات المقدمة
واجهات المراكز التجاريّة الضخمة
واجهة الشركة العمانيّة الوطنية للهندسة والاستثمار
واجهة متاجر تجاريّة متنوعة والمشروع الخاص بهورايزون
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التقنيات المستخدمة
تعتمد شركة حلول الزجاج علي التقنيات الحديثة في صناعة الزجاج والالومنيوم والنوافذ فيضمن ذلك جودة عالية ومتانة للمنتجات
المشاريع السابقة
تملك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع متنوعة في جميع القطاعات مثل الفنادق والمباني التجارية والعقارات والمشاريع الحكومية ايضا
المعايير والجودة
تلتزم شركه حلول الزجاج بمعايير عالية في الجودة والسلامة في جميع العمليات لذلك تعتبر خيار موثوق للكثير من العملاء في عمان
الموقع والاتصال
يمكن التواصل مع الشركة عن طريق جميع الفروع عبر هذه الارقام
فروع حلول الزجاج
عمان – مسقط:
أوثيبا – شارع 18 نوفمبر +96893578149
روي – الحمرية بالقرب من الدوار +96895376823
المعبيلة – بالقرب من كلية الخليج +96891477358
عمان – ظفار :
صلالة – عوقد صناعية +96898596204
المركز الرئيسي لفروع الزجاج
مسقط – العذيبة – شارع 18 نوفمبر
ص.ب: 2391 – ر.ب 133 سلطنة عمان
[email protected]
ورشة عمل حلول الزجاج
الولجة – الوادي
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