تثبيت تردد قناة روسيا اليوم نايل سات 2024 على إشارة قمر نايل سات

الرياض - أميرة القحطاني - روسيا اليوم قناة إخبارية جزء من شبكة RT الإخبارية والوثائقية متعددة اللغات وكان انطلاقها في 2007 بداية ظهور روسيا اليوم بالنسخة العربية والتابعة لمؤسسة نوفوستي الممولة من الكرملين في روسيا الاتحادية، وتعتبر من أبرز القنوات الإخبارية ولها شموليتها وتنوعها والذي يتبين من خلال بث البرامج الحوارية للشؤون السياسية وكذلك برامج الصحافة وما إلى ذلك، من إعداد التقارير المصورة وإنتاج الوثائقيات وترك مساحة للتحليلات وتبادل وجهات النظر والرؤى، والتي تشتهر القناة بها بشكل كبير نتيجة تميزها ولعل ابرز برامجها في هذا الجانب برنامج اسال أكثر، تنطلق القناة على أكثر من قمر من بينها نايل سات، قامت القناة بتحديث إشارتها على جميع الأقمار، لذلك نرفق إحداثيات تردد قناة روسيا اليوم 2024 الجديد لسهولة تنزيلها.

لماذا تشاهد روسيا اليوم

أنطلقت في سنة 2007 وزادت شعبيتها من ذلك الوقت خاصة مع ما يسمى الربيع العربي في 2011م، حيث كانت تغطي الاحداث وتستضيف مختلف الأطراف والنشطاء لوصف أصل الحدث وتقديمها باستمرار تقارير مصورة لمتابعة كل جديد ومستجد، اليوم روسيا اليوم تتصدر طليعة أفضل القنوات الاخبارية الناطقة بالعربية، ببساطة لحضورها الإعلامي المؤثر والكبير في إطار التعمق في التفاصيل وتقديم كواليس سياسة الدولة الروسية لفهم كيف تفكر وتتعامل مع القضايا الإقليمية من حولها.

تنزيل تردد قناة روسيا اليوم RT Arabic HD

إسم القناة التردد الساتل الرمز القطبية روسيا اليوم 11958 نايل سات HD 27500 H

ويمكن إلتقاط إشارة القناة بدقة أقل عبر ضبط التردد الآتي:”

(نايل سات SD)

رقم التردد: 12687 أفقي

معدل ترميز 27500

تصويب الخطأ FEC 5/6

أبرز برامج قناة روسيا اليوم

إسأل أكثر: يقدم منصة للمشاهدين للتفاعل مع القضايا الراهنة من خلال طرح الاسئلة والنقاشات حول مواضيع متنوعة تشمل السياسة.

أبعاد روسية برنامج حواري يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بروسيا ودورها في العالم، يتميز بتقديم تحيليلات معمقة ومناقشات مستفيضة مع المعنيين والمحليين حول الأحداث وتأثيرها على السياسة الدولية.

بالتفاصيل هو برنامج يعرض على قناة روسيا اليوم يهتم بتقديم التحليل المفصل للاخبار والاحداث ويضم آراء الخبراء والمقابلات مع صانعي الاخبار بالاضافة إلى التقارير المتعمقة في مواضيع متنوعة.

في نهاية المقال بعنوان تردد قناة روسيا أعلاه قد تم نشر تفاصيل التردد الجديد لقناة روسيا اليوم عربي على جميع الأقمار، حيث قدم المحتوى بيانات التردد بجودة HD وSD لإمكانية الضبط على الاجهزة المتاحة