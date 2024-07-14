شركة رنين تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة رنين من خلال وزارة الشباب والرياضة عن إتاحة فرص عمل لخريجين جميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة على مستوى الجمهورية، برواتب مجزية وتأمينات وزيادات سنوية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها:

وظائف شركة رنين لجميع المؤهلات

مطلوب مدير فرع، ويشترط الخبرة في نفس المجال.

مطلوب محاسب فرع.

مطلوب كاشير.

مطلوب مراقبين مخزون، يشترط إجادة ألأكسل.

مطلوب موظفين امن.

مطلوب مراقبين كاميرات.

مطلوب موظف مبيعات أدوات منزلية

مطلوب موظف مبيعات أجهزة كهربائية

مطلوب موظف مبيعات لعب أطفال.

مطلوب عمال تحميل وخدمات ولا يشترط مؤهل.

مطلوب مسؤول استلامات FMC ويشترط إجادة برامج أكسيل.

مطلوب موظف مبيعات مفروشات.

مطلوب أخصائي موارد بشرية.

الشروط والمزايا

أعلنت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسط وفوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية حسب الخبرة، وحوافز شهرية وزيادات سنوية وحوافز بيع يومية، ومنح ومكافئات، بالإضافة إلى أجازات سنوية ورسمية وتأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي والتطوير.

كيفية التقديم على وظائف شركة رنين

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة برنين، يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة رنين“، ثم الحضور يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، إلى ملتقى التوظيف بالعنوان التالي: مول غنيم – عين شمس الشرقية – بجوار محطة مترو عزبة النخل – بجوار حلواني لبنان.